Normalleşme takviminde gözler Kabine toplantısında: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda yeni normalleşme kararlarının alınması bekleniyor. Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemde.

Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında ayrıca turizmciler için de müjde açıklayacak.

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Aşılamadaki rekor temmuzda rahatlama sağlayacak

Aşılama hızlandı, vaka sayıları azaldı. Uzmanlar da hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda da açık havada maske zorunluluğu kalkabilir.

Uzmanlara göre, aşılamada kırılan rekor, temmuz ayında rahatlama sağlayacak. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor.

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"Pazar günü açılma söz konusu olabilir"

TRT Haber'in haberine göre, kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi: