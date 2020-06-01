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Koronavirüs Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu
TÜRKİYE

Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilk sabahta metrobüs durağında yaşanan insan yoğunluğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Avcılar E-5’te ise trafik durma noktasına geldi.

Haber Merkezi İHA
Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü.
Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son bakanlar kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılacağı duyurulmuştu.

Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü.

Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul’unda aralarında olduğu 15 şehirde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında normalleşme adımlarının atıldığı ilk mesai günü E-5 karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü.

Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü. Avcılar metrobüs durağında vatandaşlar sosyal mesafe kuralı tanımaksızın metrobüs bekledi.

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