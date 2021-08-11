Okyanuslarda 1,6 milyar maske ‘yüzüyor’: Birinin yok olması 450 yıl sürecek

Son dönemlerde Türkiye de dahil dünyanın pek çok yerinde yaşanan sel, yangın gibi doğal afetler ve artan çevre kirliliğinin tüm dünyayı risk altındaki doğal yaşam için harekete geçirdiği ifade edildi. Özellikle hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelerin bilançosunun ağır olduğu açıklandı. Online PR Servisi B2Press’in incelediği ‘Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution ’başlıklı rapora göre, bileşenlerinin yarısından fazlası plastik ve polimerlerden oluşan yaklaşık 1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor. Tek bir maskenin yok olması içinse en az 450 yıl gerekiyor.

MASKELERİN BURUN DESTEK TELLERİ DE DENİZ CANLILARI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

B2Press’in incelediği raporda, tek kullanımlık maskelerin doğada biyolojik olarak parçalandığına ve mikroplastiklere dönüşerek hayvanlar tarafından kolayca yutulabildiğine dikkat çekiliyor. Buna göre yutulan plastikler besin zinciri boyunca transfer edildiğinden insanlar için de ciddi sağlık riski oluşturuyor. Deniz ekosistemini tehdit eden maske kaynaklı bir başka tehlikenin ise tek kullanımlık maskelerin burun destek telleri olduğu görülüyor. Raporda bu tellerin balık ve kuşlar için boğulma riskini artırdığı, plastik yüzeyinin ise alg çoğalmasını uyararak maskelerin özellikle kaplumbağalar tarafından yiyecek olarak algılanıp tüketilmesine neden olduğu belirtiliyor.

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2021’DE ÜRETİLEN 52 MİLYAR MASKE, DENİZLERİ KİRLETMEYE ADAY

Online PR Servisi’nin incelediği raporda, 2050 yılında denizlerde balıktan daha çok plastik bulunacağına dair tahminler de yer alıyor. Buna göre 2021’de toplam 52 milyar tek kullanımlık maske üretildiği ve bu maskelerin yüzde 3'ünün denizleri kirletebileceği öngörülüyor. Tek kullanımlık yerine yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir maskelerin teşvik edilmesi ve atık yönetiminin iyileştirmesi ise denizlerdeki kötüye gidişin durdurulmasında etkili olacağı belirtilen önlemler arasında sayılıyor.

ÇİN, YALNIZCA NİSAN 2020’DE 450 MİLYON ADET MASKE ÜRETTİ

Maske kullanımı dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi resmi olarak ilan etmesinin ardından zorunlu kılınmış ve bu zorunluluğun fabrika ve atölyelerin tam kapasite tek kullanımlık maske üretmeye başlamasına neden olan büyük bir talep şoku yarattığı ifade edildi. İncelenen verilerin üretimdeki patlamayı da ortaya koyduğu belirtildi. Buna göre maskelerin çoğu Çin'de üretilirken sadece Nisan 2020'de ülkenin günlük maske üretimi 450 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

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FOTOĞRAF 16 1 Haziran'dan itibaren denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizlemeye başladı. Kentin dünyaca ünlü falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi. Kameranın kadrajına üç ay önce koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların hayatına yoğun olarak giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri yansıdı. Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder, sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını söyleyen İsa Alamder, 20 metre derinlikte, 1000 metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını söyledi. DENİZ DİBİNDE YOK YOK <br> <br> Temizlik taramasında plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere rastladıklarını anlatan Alemdar, şöyle konuştu: Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk... Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir... Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi biz de Antalya'da görmeye başladık. Vatandaşlar, eldiven maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli. ‘GELECEKTE YENİ PROBLEMLERLE KARŞILAŞACAĞIZ’ <br> <br> Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen su altı film yapımcısı Alican Abacı ise korona süreciyle birlikte su altını kirleten unsurlara eldiven ve maskelerin de eklendiğini söyledi. Bu iki materyali hemen hemen her dalışında görüntülediğini anlatan Abacı, İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız diye konuştu. ADRASAN SAHİLİNE MASKELER VURDU <br> <br> Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da da sahile kullanılmış maskeler vurdu. Tatilcilerin denize girip, zaman geçirdiği sahil şeridinde başı boş yüzüp kıyıya vuran maskeler, tatilcileri rahatsız etti. Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. 'Yeni normal' hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

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FOTOĞRAF 9 3 yıldır İstanbul ve çevresinde serbest dalış yaparak incelemeler yapıp o anları videoya çeken dalgıç İsa Şahintürk, korona virüs ile mücadele günlerinde İstanbul Boğazı’na daldı. Boğazın derinliklerini korona virüs döneminde ilk defa görüntüleyen Şahintürk, Galata Kulesi’nden Ortaköy Cami’ne Kız Kulesi’ne kadar kentin birçok noktasında dalan Şahintürk, boğazın altında ilginç görüntülere de şahit olduğunu söylüyor. Hafta sonları oltayla balık avlayarak başladığı bu serüvene zıpkınla dalarak devam eden Şahintürk, daha sonra zıpkını bırakarak ilginç balık sürülerini takip ederek o anları videoya çekiyor Korona virüs ile mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmadıkları dönemlerde su kirliliğinde bir değişim olmadığını aktaran Şahintürk, denize atılan maske, eldiven ve atık çöplerle gündemi deniz altından takip edebildiklerini söylüyor. İnsanların korona virüs tedbirleri kapsamında kullandığı eldiven ve maskeleri denize attığını söyleyen 3 yıldır İstanbul ve çevresinde dalış yapan dalgıç İsa Şahintürk, “İnsanlar kullandığı maskeleri, eldivenleri, pet şişeleri yerlere attığı için bu çöpler denizi de kirletti. Gündemi bir nevi denizin altında takip edebiliyoruz. Maske ve eldivenleri suyun altında görmek çok üzücü. Küresel anlamda zaten deniz kirliliğinin sebebi atık sulardır. Atık sularda hala denize akmaya devam ettiği için suyun kirlilik oranında bu süreçte bir değişim yok. Tüm dalışlarda bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Yasaklar bitip dalış yaptığımızda suyun temizliğinde bir değişim olacağını düşünmüyorum. Sadece kıyıdan sahillerde piknik yapanların attığı çöpler biraz daha az olduğu için zeminde çöp azalır fakat su kirliliği aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. İstanbul Boğazın'da büyük tehlike: salgın günlerinde maske ve eldiven doldu İstanbul ve çevresinde 3 yıldır dalış yapan dalgıç İsa Şahintürk, korona virüs ile mücadele döneminde İstanbul Boğazı'na daldı. Boğazın derinliklerini korona virüs döneminde ilk defa görüntüleyen Şahintürk, denize atılan maske ve eldivenlere dikkat çekti. BiP'te paylaş

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