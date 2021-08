Okyanuslarda 1,6 milyar maske ‘yüzüyor’: Birinin yok olması 450 yıl sürecek Okyanusların korunması için çalışan OceansAsia kuruluşunun Aralık 2020 tarihli ‘Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution ’başlıklı raporunda okyanuslarda yaklaşık 1,6 milyar maskenin ‘yüzdüğü' kaydedildi. Raporu inceleyen Online PR Servisi B2Press’in paylaştığı verilere göre, maskelerin 4 bin 680 ila 6 bin 240 ton arasında ek bir deniz kirliliğine yol açtığı ve tek bir maskenin tamamen yok olmasının 450 yıl kadar süreceği belirtildi.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 10:15 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 10:21 DHA