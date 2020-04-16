Önce Nazileri şimdi de koronayı yendi: Brezilya'da 99 yaşındaki gazi alkışlarla taburcu edildi

Brezilya Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 99 yaşındaki Ermando

Piveta'nın koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildiği görüntüleri paylaştı. Asker kepi ile pantolonu giyen ve asker selamı veren Piveta, hastane çalışanlarının alkışları ve bir askerin borazanla çaldığı askeri marş eşliğinde ülkenin başkenti Brasilia'daki Silahlı Kuvvetleri Hastanesinden taburcu edildi.

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"Bir savaşı daha kazandı"

Piveta, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi kazanmak (İkinci Dünya Savaşı) savaşı kazanmaktan daha önemliydi." dedi. Bakanlık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermando bir savaşı daha kazandı, bu sefer yeni tip koronavirüse karşı." ifadelerini kullandı.

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Piveta, İkinci Dünya Savaşı'nda Brezilya'nın Senegal'deki topçu birliğinde bulunmuş ve ardından ülkesinin doğusunda yer alan Alagoas eyaletinin başkenti Maceio'da teğmen olarak görev yapmıştı.