Koronavirüs Önce Nazileri şimdi de koronayı yendi Brezilyada 99 yaşındaki gazi alkışlarla taburcu edildi
DÜNYA

Önce Nazileri şimdi de koronayı yendi: Brezilya'da 99 yaşındaki gazi alkışlarla taburcu edildi

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 99 yaşındaki Brezilyalı Ermando Piveta
koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildi. Savaş döneminden kalan kep ile pantolonu giyerek asker selamı veren Piveta, bir erin çaldığı marş eşliğinde uğurlandı.

Haber Merkezi AA
99 yaşındaki gazi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
99 yaşındaki gazi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Brezilya Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 99 yaşındaki Ermando
Piveta'nın koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildiği görüntüleri paylaştı. Asker kepi ile pantolonu giyen ve asker selamı veren Piveta, hastane çalışanlarının alkışları ve bir askerin borazanla çaldığı askeri marş eşliğinde ülkenin başkenti Brasilia'daki Silahlı Kuvvetleri Hastanesinden taburcu edildi.

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"Bir savaşı daha kazandı"

Piveta, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi kazanmak (İkinci Dünya Savaşı) savaşı kazanmaktan daha önemliydi." dedi. Bakanlık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermando bir savaşı daha kazandı, bu sefer yeni tip koronavirüse karşı." ifadelerini kullandı.

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Piveta, İkinci Dünya Savaşı'nda Brezilya'nın Senegal'deki topçu birliğinde bulunmuş ve ardından ülkesinin doğusunda yer alan Alagoas eyaletinin başkenti Maceio'da teğmen olarak görev yapmıştı.

  • Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 1736 kişinin ölümüne neden olan ve 28 bin 320 kişide görülen Kovid-19'dan bölgede en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.
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