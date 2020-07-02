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Koronavirüs Orduda 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı Tedbirler arttırıldı
TÜRKİYE

Ordu haberleri: Ordu’da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı: Tedbirler arttırıldı

Ordu’da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı: Tedbirler arttırıldı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesine bağlı Kirazgüneyi Mahallesi’nde 1 cadde ile 4 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kirazgüneyi Mahallesi’nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık sokaklarında 1 Temmuz saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kirazgüneyi Mahallesi’nin bazı cadde ve sokaklarının karantina alındığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • “Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, Ordu ili Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Kirazgüneyi Mahallesi’nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık sokaklarında 1 Temmuz saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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