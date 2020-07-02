Ordu’da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı: Tedbirler arttırıldı

Spor

Ryan Donk’a yeni sözleşme: Galatasaray sözleşmesini bir yıl daha uzatacak

Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Ryan Donk ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan, 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik heyet, Donk’un bir yıl daha takımda kalmasını isterken, yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle irtibata geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro net maaş ve 300 bin Euro prim teklif edecek