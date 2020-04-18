Koronavirüs Oruç bağışıklığı güçlendirir Hastalıklara karşı direnci de arttırıyor
TÜRKİYE

Oruç bağışıklığı güçlendirir: Hastalıklara karşı direnci de arttırıyor

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, orucun sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, “Bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci arttırdığını göstermiştir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ramazan ayında sağlık ve beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Günlük hayatın koşuşturmasında bir türlü düzene koyamadığımız beslenme alışkanlıklarımızdan tutun da obezite başta olmak üzere tokluğun getirdiği pek çok hastalığa karşı tutumumuza kadar birçok etkenle mücadelemizde her yıl bizi ziyaret eden bir müfettiştir ramazan” diyen Erdöl, ramazanda oruç tutmanın sağlığa etkilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

KANITA DAYALI YORUMLAR YAPILMALI

Erdöl, bu konuda kanıta dayanmayan yorumların dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Oruç tutmak, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirmekte. Hatta bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci artırdığını göstermiştir. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, ‘hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu’ belirttiği teziyle, 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü almıştır”

BİR HEKİM OLARAK AYNI GÖRÜŞTEYİM

  • Orucun dini yönü ile ilgili fetva verilmesinin Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu belirten Erdöl, “Diyanetin açıklamasında, ‘Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler ramazan ayında oruç tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler’ olarak tanımlandı. Ben de bir hekim olarak aynı görüşteyim” dedi.

Koronavirüsü yenen doktor Terekeci: C, D vitamini ile zerdeçal tüketin
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü yenen doktor Terekeci: C, D vitamini ile zerdeçal tüketin
Abone Ol Google News
Türkiyede sessiz gece

Türkiye'de sessiz gece

İşte Türkiye'nin farklı illerinden gelen sokağa çıkma yasağı fotoğrafları...
Erdoğan Twitterı salladı

Erdoğan Twitter'ı salladı

#GeceninErdoğanFotoğrafı Türkiye'nin gündemi oldu.
Türkiyeninyıldızı parladı

Türkiye'nin
yıldızı parladı

​Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar gelmek istiyor.
İkinci 48 saat başladı

İkinci 48 saat başladı

​Türkiye'nin 31 ilinde 63 milyon kişi evinde olacak.
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Taklitçiler ifşa oldu

Taklitçiler ifşa oldu

​İşte 45 firmaya ait 55 parti ürünü tam listesi.

Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için yapılacak.
Doksan dokuz yaşında yendi

Doksan dokuz yaşında yendi

​Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Savaş açtı

Savaş açtı

​Trump, Demokrat eyalet valilerini hedefe koydu.
İlk dalga atlatıldı

İlk dalga atlatıldı

Fransa'da son 24 saatte 761 kişi öldü.
Bütün <br>mahalleye bulaştı

Bütün
mahalleye bulaştı

​Muhtar koronavirüs hastalarını saklamıştı.
Üç il özellikle açıklandı

Üç il özellikle açıklandı

​Türkiye'nin 10 günde değişen haritası.
Ölü sayısı <br>150 bini aştı

Ölü sayısı
150 bini aştı

​Dünya genelinde katlanarak artıyor.
İtalya'nın <br>son 24 saati

İtalya'nın
son 24 saati

Salgında tablo değişmiyor.
Maske kodu <br>gelmeyenler ne yapacak?

Maske kodu
gelmeyenler ne yapacak?

Bugün itibariyle yeni uygulama başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.