Oruç bağışıklığı güçlendirir: Hastalıklara karşı direnci de arttırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ramazan ayında sağlık ve beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Günlük hayatın koşuşturmasında bir türlü düzene koyamadığımız beslenme alışkanlıklarımızdan tutun da obezite başta olmak üzere tokluğun getirdiği pek çok hastalığa karşı tutumumuza kadar birçok etkenle mücadelemizde her yıl bizi ziyaret eden bir müfettiştir ramazan” diyen Erdöl, ramazanda oruç tutmanın sağlığa etkilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

KANITA DAYALI YORUMLAR YAPILMALI

Erdöl, bu konuda kanıta dayanmayan yorumların dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Oruç tutmak, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirmekte. Hatta bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci artırdığını göstermiştir. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, ‘hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu’ belirttiği teziyle, 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü almıştır”

BİR HEKİM OLARAK AYNI GÖRÜŞTEYİM

Orucun dini yönü ile ilgili fetva verilmesinin Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu belirten Erdöl, “Diyanetin açıklamasında, ‘Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler ramazan ayında oruç tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler’ olarak tanımlandı. Ben de bir hekim olarak aynı görüşteyim” dedi.