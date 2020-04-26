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Koronavirüs Oxfordlu bilim insanları, 20 dakikada sonuç verecek test geliştirdi Tanesi 8629 Türk lirası
DÜNYA

Oxford’lu bilim insanları, 20 dakikada sonuç verecek test geliştirdi

Oxford’lu bilim insanları, 20 dakikada sonuç verecek test geliştirdi: Tanesi 86.29 Türk lirası

İngiltere’de Oxford’lu bilim insanları 20 dakikada sonuç verecek ve haftada 1 milyon adet üretilebilecek antikor test kitlerini geliştirdi. İngiliz hükümetinin şimdiden 50 milyon sipariş verdiği bildirildi. Tasarlanan testin tanesi, 86.29 Türk lirası (10 pound) olacağı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Oxford’lu bilim insanları, 20 dakika içinde sonuç veren ve parmaktan alınan 1 damla kan ile kişide koronavirüse karşı bağışıklığı olup olmadığını belirleyen antikor kan testi geliştirdiklerini duyurdu.

Testin tanesi, 86.29 Türk lirası

Hamilelik testi benzeri bir aparat olarak tasarlanan testin tanesi, 86.29 Türk lirası (10 pound) olacağı açıklandı.

İngiltere’nin en iyi bilim insanları tarafından geliştirilen antikor testi, kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirleyecek. Test sonucuna göre virüse karşı bağışıklığı olan kişiler, işine ve sosyal hayata güvenli bir şekilde dönebilecek.

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