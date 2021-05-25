Koronavirüs Özel eğitimli köpekler devrede Bir saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Özel eğitimli köpekler devrede: Bir saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, özel eğitimli köpeklerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış kişileri yaydıkları farklı kokudan algılayarak 1 saniyeden kısa sürede tespit edebildiklerini ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Özel eğitimli köpekler devrede: Bir saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor
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Guardian'ın haberine göre, ülkede yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a yakalanmış kişilerin, eğitimli köpeklerin kesin hassasiyetle tespit edebilecekleri farklı bir koku yaydığı belirtildi.

Buna göre, araştırmaya dahil edilen 6 köpeğin, Kovid-19'a yakalanan kişilerin giysilerinden yüzde 94,3'e varan hassasiyetle hastalığı tespit ettiği kaydedildi. Enfekte olmuş her 100 kişiden 94'ünü doğru şekilde bulan köpeklerin, hız konusunda da PCR testlerini geride bıraktığına ve 1 saniyenin altında hastalığı teşhis ettiğine dikkat çekildi.

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Kovid-19 tespit köpeklerinin eğitilme süresinin 8 ila 10 hafta sürdüğü belirtilen araştırmada, hastalığı tespit oranı çok yüksek olmasına rağmen, köpeklerin asla PCR testlerinin yerini almayacağına da işaret edildi. Özel eğitimli köpeklerin, gemiden ya da uçaktan inen yolcuları hızlı şekilde tespit edebileceği ve bu kişilerin doğrulayıcı bir PCR testinin sonuçları beklenirken karantinaya alınabilecekleri kaydedildi.

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Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Kovid-19 hastalarının tespitinde özel eğitimli köpeklerden faydalanmaya başlamıştı.

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