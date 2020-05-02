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Koronavirüs Pakistan, 100 bin vatandaşını ülkeye getirecek
DÜNYA

Pakistan, 100 bin vatandaşını ülkeye getirecek

Pakistan yurt dışında yaşayan 100 bin vatandaşının ülkeye getirilmesi için özel uçuşlar düzenleneceğini duyurdu. Dönüş başvurusunda bulunan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını ifade eden Başbakan İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf "Alternatif anlaşmalar yaparak başvuru yapan Pakistanlıları ülkemize getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Pakistan'da vaka sayısı 17 bin 770.
Pakistan'da vaka sayısı 17 bin 770.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 100 bin Pakistanlı'nın ülkeye getirilmesi için özel uçuşlar düzenleneceğini duyurdu.

Başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında mart ve nisan aylarında düzenlenen uçuşlarla 38 ülkeden 15 binin üzerinde vatandaşın Pakistan'a getirildiğini hatırlatan Yusuf, 100 bin kişinin de ülkeye dönmek için başvurduğunu belirtti.

Başvuruda bulunan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını ifade eden Yusuf, "İlk etapta 10 Mayıs'a kadar 30 özel uçuş düzenlenecek. Vatandaşlarımızın başvuru yaptığı 88 ülkeden birçoğuyla Pakistan Uluslararası Havayolu'nun (PIA) uçuş anlaşması yok. Alternatif anlaşmalar yaparak başvuru yapan Pakistanlıları ülkemize getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Körfez ülkelerinde 3,5 milyonun üzerinde Pakistanlı yaşadığını söyleyen Yusuf, dönüş için başvuranların çoğunlukla işini kaybeden yevmiyeli çalışanlar olduğunu kaydetti.

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