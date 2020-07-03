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Koronavirüs Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi koronavirüse yakalandı Görevlerime evimden devam edeceğim
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Pakistan haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi koronavirüse yakalandı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi koronavirüse yakalandı: Görevlerime evimden devam edeceğim

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Kureyşi, “Güçlü ve enerjik hissediyorum. Görevlerime evimden devam edeceğim” dedi. Pakistan'da koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı 4 bin 551’e çıktı.

Haber Merkezi DHA
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öğleden sonra ateşim çıktı ve acilen kendimi evimde karantinaya aldım. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Allah’a şükür, kendimi güçlü ve enerjik hissediyorum. Görevlerimi evden yürütmeye devam edeceğim. Benim için dua edin” dedi.

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PAKİSTAN’DA SON DURUM

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 87 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 221 bin 896’ya yükselirken, son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 551’e çıktı.

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