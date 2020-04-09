Pandemi izolasyon takip uygulaması hayata geçirildi: Kurala uymayanlara mesaj gelmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde gözlem altında olması gerekenleri dijital bir yöntemle takip edeceklerini duyurmuştu. Bakanlığın, bu kapsamda evde izolasyon altında olanların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için hazırladığı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' bugün hayata geçti.

OYNAT 02:05 İletişim Başkanlığı: Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçirildi İletişim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' (İTP) geliştirdiğini duyurdu. Proje ile pozitif vakaların izolasyon kuralına uyup uymadıkları takip edilecek. BiP'te paylaş

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Mesajlar gelmeye başladı

Evde olması gerektiği halde dışarıya çıkanların cep telefonlarına, "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lüften evinizde kalmaya devam edin" mesajı gönderildi. Bu mesajın, koronaviürs testi pozitif olanlar ve onların temaslılarının dışında, kronik rahatsızlığı olduğu halde evinden çıkanlara da gönderildiği belirtildi.

Kurala uymayanlar emniyete bildirilecek

Uygulama kapsamında uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumunun emniyet birimleriyle paylaşılacağı, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanmasının sağlanacağı belirtildi. Ayrıca yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Yayılımın önlenmesi hedefleniyor

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.