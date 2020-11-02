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DÜNYA

Pandemi onları ayrı düşürünce online evlendiler: Dünyada bir ilk

ABD’nin New York kentinde yaşayan 32 yaşındaki Scott Marmon ve Arjantin’in Buenos Aires kentinde yaşayan 28 yaşındaki Augustina Montefiori, koronavirüs nedeniyle 10 ay ayrı kalınca Zoom üzerinden sanal ortamda evlendi. Marmon ve Montefiori, sanal ortamda yasal olarak evlenen ilk çift oldu.

Haber Merkezi DHA
Çift, Zoom üzerinden online evlendi.
Çift, Zoom üzerinden online evlendi.

ABD’nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon, Arjantinli eşi Montefiori ile 2017’de Colorado eyaletindeki Denver kentinde tanıştı. Çift, 2020’nin Ocak ayında evlenme kararı aldı ancak iki ay sonra koronavirüs salgını ortaya çıktı. Dünya karantinaya girdiği için genç çift birbirlerine kavuşamadı. Mart ayında Arjantin’e taşınma ve Montefiori ile evlenme planı yapan Marmon, koronavirüs nedeniyle Montefiori’nin yanına da gidemedi.

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Sanal ortamda ilk yasal evlilik

Yaklaşık 10 ay boyunca görüşemeyen Marmon ve Montefiori çifti, Utan eyaletinden sanal ortamda evlilik için izin çıkararak, yaklaşık 10 bin kilometre uzaktaki Montefiori ile Zoom üzerinden evlendi.

Evlilik seremonisine çiftin yakınları da katıldı

Marmon, “22 Mart’ta Arjantin’e biletim vardı. Ancak 14 Mart’ta tüm sınırlar kapatıldı ve ayrı kaldık” dedi. Uçuş izni almak istediğini belirten Marmon, Montefieri ile yasal olarak bir bağı olmadığı için uçuş izni verilmediğini söyledi. Zoom’da yapılan evlilik seremonisine çiftin yakınları da katıldı.

En 'ateşli' evlilik teklifi: Hem şaşırttı, hem korkuttu
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İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash (52) ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, koronavirüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson’a (48) evlenme teklif etti.
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Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.
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Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Dobson, “Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı” dedi.
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Kent'teki William Harvey Hastanesinde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, “Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım” diye konuştu.
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En 'ateşli' evlilik teklifi: Hem şaşırttı, hem korkuttu
İngiltere'de dublörlük yapan 52 yaşındaki Riky Ash, sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu. Kendini ateşe vererek nişanlısının önünde diz çökerek yüzüğü uzatan adam, herkesi şaşkına çevirdi. 'Evet' cevabı alan Ash, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi.


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