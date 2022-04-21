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Koronavirüs Pandemi rekoru İspanyada bir kadın 20 günde 2 kez koronavirüse yakalandı
DÜNYA

Pandemi rekoru: İspanya'da bir kadın 20 günde 2 kez koronavirüse yakalandı

İspanya'da bir sağlık çalışanı, 20 gün içerisinde 2 kez Kovid-19'a yakalanarak pandemi rekorunu kırdı. Bu iki enfeksiyon arasındaki bilinen en kısa zaman dilimi.

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Haber Merkezi AA
Pandemi rekoru: İspanyada bir kadın 20 günde 2 kez koronavirüse yakalandı
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İspanyol araştırmacılar, bir kadın sağlık çalışanının 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, 31 yaşındaki kadın sağlık çalışanının aralık ayında virüsün Delta varyantına yakalandığını, ocak ayında ise Omicron varyantı ile enfekte olduğunu tespit etti.

Hastanın ilk PCR testinden sonra herhangi bir semptom geliştirmediğini ancak tekrar virüse yakalandığında öksürük ve ateş gibi belirtiler gösterdiği aktarıldı.

Pandemi rekoru

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde çalışma yazarı Dr. Gemma Recio, sağlık çalışanının 3 hafta geçmeden tekrar enfekte olduğunu tespit ettiklerini, bunun, Omicron varyantının daha önce aşılar ve doğal enfeksiyon yoluyla elde edilen bağışıklıktan kaçabildiğini gösterdiğini söyledi.

Recio, daha önce virüse yakalananların, aşıları tam olsa bile 20 gün kadar kısa bir sürede yeniden enfekte olabileceklerini aktardı.

Öte yandan bilim insanları, aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan sağlanan bağışıklığın Omicron vakalarında hastaneye yatışa karşı kısmen koruma sağladığına işaret etti.

Kovid-19'un daha bulaşıcı Omicron varyantı geçen yılın aralık ayında ortaya çıkmış ve vaka sayılarının hızlı şekilde yükselmesine neden olmuştu.

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