Koronavirüs Pandemide en fazla görüntülü konuşmayı Türkler yaptı
TÜRKİYE

Pandemide en fazla görüntülü konuşmayı Türkler yaptı

İngiltere merkezli bir ajans tarafından yapılan araştırma, koronavirüs sürecinde en fazla Türklerin görüntülü arama yaptığını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İnternete birçok yeni kullanıcının katıldığı korona sürecinde, mevcut kullanıcılar da yeni alanlar keşfetti.

İngiltere merkezli bir ajansın (We Are Social) yaptığı araştırma, dünya genelindeki tüm internet kullanıcılarının alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Araştırma sonucuna göre sağlık nedeniyle sokağa çıkamayanlar, internet üzerinden alışveriş yapmaya başlayınca e -ticaret hacmi ciddi oranda büyüdü.

  • Buna göre; Türkiye'de 2019 yılında 136 milyar TL olan e- ticaret hacmi, geçen yıl 250 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl ise rakamın 400 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.


Araştırma Türk internet kullanıcılarıyla ilgili ilginç verileri de ortaya koydu. Araştırmanın detaylarını paylaşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Burçin Önder,

"Görüntülü aramada, QR kodu kullanımında ve sesli aramada dünya ortalamasının üstündeyiz. Türk insanı arama motorunda en fazla hava durumu, EBA, çeviri ve altın kelimelerini aramış" dedi.

Pandemide teknoloji şirketleri kazandı: E-ticaret yüzde 25 büyüdü
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Pandemide teknoloji şirketleri kazandı: E-ticaret yüzde 25 büyüdü

'37.2 MİLYON KİŞİ İNTERNETTEN BİR ŞEY SATIN ALMIŞ'

Türkiye'de nüfusun 84 milyondan fazla olduğunun altını çizen Önder, "Türkiye'de 77 milyon kişinin mobil cihazı olduğu tahmin ediliyor. 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Sadece geçen yıl sosyal medya kullanıcılarının arasına 6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

Geçen yıl 37.2 milyon kişi internet üzerinden bir şey satın almış. 16 ile 64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 75'i ise geçen ay internetten bir şey satın almış. Yani neredeyse her ay satın alınıyor.

Bunu e -ticaretin adaptasyonu gibi düşünebiliriz.

Türkiye'de en büyük hacim aslında seyahat ve konaklama giderlerindeydi ancak pandemi döneminde burada ciddi bir azalma gördük. Yiyecek ve kişisel bakım alanlarında yüzde 45 büyüme var. Mobilya satın alımı çok hızlı büyümüş. Birinci sırada yiyecek ve kişisel bakım ürünleri, ikinci sırada hobiler ve oyuncaklar var. Bu aslında evde geçirdiğimiz sürede bir sürü hobiler edindiğimizin en büyük göstergesidir" dedi.

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'NE KADAR VAKİT GEÇİRDİĞİMİZİ ÖLÇÜYORUZ'


Toplumun büyük çoğunluğunun mobil cihazlara yöneldiğini ifade eden Önder, "Vaktimizin çoğunu TV karşısında geçirirken artık mobil cihazlarımızın ekranı karşısında geçirmeye başladık. Türkiye bu kadar çok dijitalleşirken ve bu kadar çok mobil kullanırken bir takım farkındalıklar da ortaya çıktı. Artık cihazlarımızın başında ne kadar vakit geçirdiğimizi ölçüyoruz. Bu tip uygulamalar çok revaçta. Kişisel bilgilerimizin kötüye kullanılıp kullanılmadığını da merak ediyoruz" diye konuştu.

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'BÜYÜME 2021 YILINDA DA SÜRECEK'


Mobil cihazlar üzerinden de e-ticarete hızlı uyum sağlandığını belirten Önder, "Mobil cihaz aracılığıyla ürün satın alanların dünya ortalaması yüzde 55.4'tür. Bu oran, Türkiye'de ise 54.8 seviyesinde. Bu açıdan da dünya ile eşdeğer olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya genelinde, en çok moda ve güzellik ürünleri satın alındı. Bu ürünler için harcanan tutar, 665 milyar dolar. Seyahat ve konaklama için 593 milyar dolar, hobi ürünleri için ise 525 milyar dolar harcanmış. Ayrıca, mobil bankacılık ve buna ilişkin aplikasyonların kullanımına da çok alıştık. Bu uygulamaların mobil cihazlara indirilme oranı dünya genelinde yüzde 38.7, ülkemizde ise yüzde 48.2. Bu veriler, tüketici alışkanlıklarının ne yönde değiştiğini çok net gösteriyor. Büyüme, 2021 yılında da sürecek" dedi.

Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta
HAYAT
Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta

Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
FOTOĞRAF 11
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Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.
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Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.
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1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.
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2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.
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3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
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4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.
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5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.
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6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.
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7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.
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8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.
Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.


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