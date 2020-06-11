Parklarda buluştular: Torunlarıyla park ve bahçelerde bir araya gelen vatandaşlar karardan memnun

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Fotoğraf: Arşiv

ÇOK SIKILDIK

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaparken maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. İstanbul’da Eyüpsultan Meydan’ında 65 yaş üstü vatandaşlar gölgelenip istirahat ederken, bazı yaşlı vatandaşlar da refakatçileri eşliğinde yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan Sadık Karadaş, “Sokağa çıkacağız ama bacaklar gitmiyor. İki bu buçuk aydır evdeyim evden hiç çıkmadım. Gezmek daha iyi” dedi.

TORUNLARLA PARKA

Başkentte ise 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla park ve bahçelerde bir araya geldi. Torunlarıyla güneşin tadını çıkaran vatandaşlar karardan mutlu olduklarını söyledi. Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman’daki 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

Hemen ücretsiz ulaşıma koştular

Fotoğraf: Arşiv

65 yaş üstü kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bursalı vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonu’nda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti. Eskişehir’de de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi’ne (BİLEM) gitti. Mesai saatinin saat 12.00’de başlaması nedeniyle vatandaşlar yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

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