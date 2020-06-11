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Koronavirüs Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı
TÜRKİYE

Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı

Kayseri'de parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocukta korona virüs tespit edilince, 32 dairenin bulunduğu 8 katlı bina karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Kocasinan'da parkta oynayan çocuklar koronavirüse yakalandı.
Kocasinan'da parkta oynayan çocuklar koronavirüse yakalandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi 4361. Sokak üzerinde bulunan binada yaşayan bir çocuk, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde Kovid-19’un pozitif çıkması sonrası filyasyon ekibi çalışma yaptı. Çocuğun parkta arkadaşlarıyla oynadığı tespit edilmesi üzerine 32 dairenin bulunduğu 8 katlı bir bina karantinaya alındı. Yetkililer tarafından binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

DHA
32 dairelik bina koronavirüs karantinasına alındı.

DİĞER ÇOCUKLAR DA ENFEKTE OLDU

  • Konu ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Salim Türkaslan; mahallelerinde virüslü bir çocuğun arkadaşlarıyla oynaması sonrası diğer çocukların da enfekte olduğunu söyledi. Türkaslan, "İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldı. Demek ki gevşemeye gelmiyormuş. Biz de vatandaşlar olarak kurallara uyacağız" dedi.
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