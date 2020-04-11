Koronavirüs Pazar vatandaşın ayağına geliyor Whatsapp sipariş hattıyla kapı kapı sebze-meyve dağıtıyor
TÜRKİYE

Pazar vatandaşın ayağına geliyor: Whatsapp sipariş hattıyla kapı kapı sebze-meyve dağıtıyor

Bursa’da 30 yıldır pazarlarda esnaflık yapan Ercan Yıldırım, koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayanlara yardımcı oluyor. Whatsapp sipariş hattı kuran Yıldırım, kendi meyve tezgahının haricinde pazardan istenilen bütün ürünleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

Haber Merkezi İHA
Ercan Yıldırım, siparişlere yetişemiyor.
Ercan Yıldırım, siparişlere yetişemiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyan milyonlarca vatandaş sokağa çıkmıyor. Ancak bu durum birçok sektörün de olumsuz etkilenmesine neden oldu. Ancak durumu fırsata çeviren Bursalı esnaf Ercan Yıldırım, virüse kendi imkânlarıyla savaş açtı. Evden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Yıldırım, çıktığı pazarların mahalle muhtarlarıyla irtibata geçti. Mahalleliye telefon numarasının duyurulmasını isteyen Yıldırım, whatsapp sipariş hattı ile gelen talepleri herkesin evlerine kadar götürmeye başladı.

Siparişlere yetişemiyor

Kısa sürede pazara çıktığı mahallelerde sipariş yoğunluğu ile karşılaşan Yıldırım, sadece kendi tezgâhındakileri değil, pazardaki diğer ürünleri de evden çıkamayanların kapısına kadar götürüyor. Vatandaşların duasını alan Yıldırım, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma böyle bir şey geldi. Umarım vatandaşlarımıza yardımcı olabiliyorumdur. Bizlere dua etsinler yeter. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız” dedi.

Yetkilerin uyarılarını dikkate aldıklarını belirten vatandaşlar, siparişlerini kapılarına kadar getiren esnafa teşekkür etti.

Muhtardan teşekkür

  • 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar , esnafı tebrik ederek, “Mahalle sakinlerimizin kapısına kadar istenilen ürünleri götüren Ercan Beye teşekkür ediyorum. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hep birlikte bu günleri atlatacağız” diye konuştu.
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