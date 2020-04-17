Koronavirüs Pazarlar, sokağa çıkma yasağı öncesi doldu taştı
TÜRKİYE

Pazarlar, sokağa çıkma yasağı öncesi doldu taştı

Sokağa çıkma yasağına saatler kala, Bursalı vatandaşlar pazarlara akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri sık sık uyardı. Uyarılar kulak arkası yapılınca ekipler, vatandaşların pazara sıra ile girmesine izin verdi.

Haber Merkezi İHA
Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlar tek tek pazara alındı.
Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlar tek tek pazara alındı.

Bursa’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına koştu. Evdeki eksik olan temel ihtiyaçları temin etmek için pazara gidenler maskesini taktı ama sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Esnafın ve belediye ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen vatandaşlara polis ekipleri müdahale etti.

Belediye ekipleri tedbirsiz gelen vatandaşlara ise maske hediye etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pazara alındılar

Polis hoparlöründen sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık anonslar yapıldı. Bu anonslara da aldırış edilmeyince polis ekipleri, pazarın girişini kapadı. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlar tek tek pazara alındı.

Belediye ekipleri tedbirsiz gelen vatandaşlara ise maske hediye etti. Temel ihtiyaçların haricinde vatandaşların çiçeklere de bakmak için kalabalık içerisinde olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlar tek tek pazara alındı.
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