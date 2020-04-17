Pazarlar, sokağa çıkma yasağı öncesi doldu taştı

Bursa’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına koştu. Evdeki eksik olan temel ihtiyaçları temin etmek için pazara gidenler maskesini taktı ama sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Esnafın ve belediye ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen vatandaşlara polis ekipleri müdahale etti.

Belediye ekipleri tedbirsiz gelen vatandaşlara ise maske hediye etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pazara alındılar

Polis hoparlöründen sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık anonslar yapıldı. Bu anonslara da aldırış edilmeyince polis ekipleri, pazarın girişini kapadı. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlar tek tek pazara alındı.

Belediye ekipleri tedbirsiz gelen vatandaşlara ise maske hediye etti. Temel ihtiyaçların haricinde vatandaşların çiçeklere de bakmak için kalabalık içerisinde olmaları dikkatlerden kaçmadı.