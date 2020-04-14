Koronavirüs Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye maske mesajı gönderilecek
TÜRKİYE

Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye maske mesajı gönderilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. 20-65 yaş arasındakilere gönderilen maske mesajıyla ilgili Bakan Koca, "Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ücretsiz maskeler eczanelerden alınıyor.
Ücretsiz maskeler eczanelerden alınıyor.

Vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin ettiği uygulama ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklaması yaptı. Telefonlarına ücretsiz maske mesajı bekleyen vatandaşlara seslenen Bakan Koca, "Perşembe günü 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler" dedi. Bakan Koca'nın ücretsiz maske açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filyasyon kelimesini çok duydunuz, bunu unutmayacaksınız
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filyasyon kelimesini çok duydunuz, bunu unutmayacaksınız

Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye maske mesajı gelecek

Maske konusuyla ilgili kendileriyle görüşmemizde bakanlık olarak katkımızın olduğunu ifade etmiştik. Eczacı arkadaşlarımız bizim birinci basamak sağlık kuruluşu olarak gördüğümüz yapıdır. Eczacılar sağlık kuruluşları içinde görülmezdi. Bundan 7-8 ay önce eczaneleri birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanıdık. Bu ordumuzun çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Maskeyle ilgili 20-65 arası vatandaşlarımıza mesaj gönderildi. Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler Vatandaşımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir olacaklar.

Sağlık Bakanı Koca: Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini 'filyasyonla' sağladık
OYNAT 00:00
Sağlık Bakanı Koca: Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini 'filyasyonla' sağladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, ' Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin yaranmasının adıdır. Biz filyasyon ile vaka sayısının azalmasını sağladık' ifadelerini kullandı.
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