Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye maske mesajı gönderilecek

Vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin ettiği uygulama ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklaması yaptı. Telefonlarına ücretsiz maske mesajı bekleyen vatandaşlara seslenen Bakan Koca, "Perşembe günü 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler" dedi. Bakan Koca'nın ücretsiz maske açıklaması şöyle:

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Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye maske mesajı gelecek

Maske konusuyla ilgili kendileriyle görüşmemizde bakanlık olarak katkımızın olduğunu ifade etmiştik. Eczacı arkadaşlarımız bizim birinci basamak sağlık kuruluşu olarak gördüğümüz yapıdır. Eczacılar sağlık kuruluşları içinde görülmezdi. Bundan 7-8 ay önce eczaneleri birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanıdık. Bu ordumuzun çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Maskeyle ilgili 20-65 arası vatandaşlarımıza mesaj gönderildi. Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler Vatandaşımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir olacaklar.