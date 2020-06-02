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Koronavirüs Plazma bağışıyla ikinci bahar 90 yaşındaki çift koronayı yendi
TÜRKİYE

Plazma bağışıyla ikinci bahar: 90 yaşındaki çift koronayı yendi

Samsun’da 90 yaşındaki Recep ve Ayşe Bayrak çifti uygulanan immün plazma tedavisi sayesinde koronavirüsü yendi.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı çift, taburcu edildi.
Yaşlı çift, taburcu edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran Recep ve Ayşe Bayrak çifti, yapılan test sonucunda Kovid-19 virüsüne yakalandıklarını öğrendi. Öncesinde çocukları Mahmut Bayrak ve Hamide Kömürcü korona virüsünde dolayı hastanede tedavi görerek taburcu oldu. Yaşlarından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Bayrak çifti yapılan immün plazma bağışı sonrasında iyileşti. 2 gün içerisinde taburcu olacak çift, yapılan hizmete çok memnun olduklarını söyledi.

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Hastanemiz tam teşekküllü

Bölgenin yarıdan çoğunu sırtlamış tam teşekküllü bir hastane olarak tedavi alanındaki bütün alternatifleri kullanmaya çalıştıklarını belirten Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Korona virüs salgınını yenmemiz anlamında elimizden gelen gayreti gösterdik. İlaç tedavisinin yanında immün plazma tedavisini de hastanemizde çokça kullandığımız zamanlar oldu. Çokça iyi sonuçlar aldığımız hastalarımız oldu. Kızılay ile oldukça iyi işbirliği içerisinde çalıştık. Birçok hastaya immün plazma tedavisi uyguladık. Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun oluşturmuş olduğu tedavi şablonunda çok sayıda hastaya hizmet ettik" diye konuştu.

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  • İyileşen Recep ve Ayşe Bayrak çifti ise karşılaştıkları hizmet karşısında çok memnun olduklarını ve çok iyi ağırlandıklarını ifade ettiler.
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