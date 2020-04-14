Plazma tedavisinde müjdeli haber: Antalya'da plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın testi negatife döndü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çağlar Çolak'tan alınan 'konvelesan plazma'nın aktarıldığı yoğun bakımdaki kadın hastanın koronavirüs test sonucunun, negatife döndüğünü açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızın tedavisi sürüyor dedi.<br><br> Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Aydınlı, Sağlık Bakanlığının onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını kaydetti.