Poliklinik hizmetleri başlıyor: Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirleri duyurdu

Sağlık Bakanlığı’nca koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecine ilişkin hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personeline ilişkin tedbirler güncellendi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliği ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, “Kovid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler”e ilişkin yazı gönderildi. Kovid-19 Salgını Sürecinde Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları yazısı yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmesi sağlanacak.

TEK KİŞİ ZİYARET EDEBİLECEK

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan kısıtlamaların bazıları kısmen, bazıları tamamen değiştirilerek normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlendi, hasta ziyaretleri hakkındaki yazı yürürlükten kaldırıldı. Hasta ziyaretlerinde ve refakat hizmetlerinde uyulacak yeni kurallara göre, hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenen bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilecek.

ÇALIŞMA REHBERİNE UYULACAK

“Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazının bazı maddeleri de düzenlendi. Buna göre her türlü cerrahi işlemin Bakanlık tarafından oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacak. “Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu yazının bazı maddelerinde yapılan değişikliğe göre de poliklinik hizmetleri “Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi” doğrultusunda sunulacak ve acil haller dışında vatandaşların MHRS’ye yönlendirilmesi sağlanacak.

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RAPORLAR DEVAM EDECEK

1 Ocak 2020 - 8 Haziran 2020 tarihleri arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik raporu ile sürekli kullanımı gerektiren ilaç, tıbbi malzeme ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran - 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak. Rapor için hastaneye müracaatların, MHRS üzerinden yapılması sağlanacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

İsteyen sağlıkçı işten ayrılabilecek

Kovid-19 Salgını Sürecinde Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları yazısı yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/ işlerinden ayrılmasına izin verilmesi sağlanacak.