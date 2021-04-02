Koronavirüs Polis bile şaşkına döndü Müzik sesi gelen bodrum katından kaçak pavyon çıktı
TÜRKİYE

Polis bile şaşkına döndü: Müzik sesi gelen bodrum katından kaçak pavyon çıktı

Vaka sayılarında patlama yaşanmasına rağmen vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor. Son olarak Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, müzik sesi üzerine girdikleri iş hanının bodrum katında kaçak pavyonla karşılaştı. Müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza verildi.

Haber Merkezi DHA
Polis bile şaşkına döndü: Müzik sesi gelen bodrum katından kaçak pavyon çıktı
Kaçak pavyon belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ilçe genelinde denetim yaptı.

Altıparmak Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir iş hanının bodrum katından müzik sesi geldiğini fark etti.

Müzik sesinin kesilmemesi üzerine iş hanına giren ekipler, bodrum katta, kaçak işletilen pavyon olduğunu gördü.

Baskın yapan polis, müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.

Mekan, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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