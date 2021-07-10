Koronavirüs Polonyadan Türkiye kararı Karantina uygulaması sona eriyor
DÜNYA

Polonya'dan 'Türkiye' kararı: Karantina uygulaması sona eriyor

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den dönen vatandaşları için karantina uygulanmayacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Türkiye'den dönen Polonyalılar, 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil.'' ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamada ayrıca, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Polonyadan Türkiye kararı: Karantina uygulaması sona eriyor
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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ''Bugünden itibaren Türkiye'den dönen Polonyalılar, 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil.'' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı.

Yeni seyahat düzenlemesi hayata geçti: Aşı yaptırmayanlardan yeni belge istenecek

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

Wawrzyk, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.

Söz konusu belgenin hem dijital platformda hem de fiziki olarak taşınabileceğini ve Polonya’ya girişlerde yetkililere ibraz edileceğini aktaran Wawrzyk, Avrupa Birliği (AB) ve EEA ülkelerinden gelenlerin 10 günlük karantinadan muaf tutulacağını duyurdu.

Wawrzyk, "Salgın sürecinde Polonya’nın belirlediği özel düzenleme ile belirli ülkelerden gelen kişilerin söz konusu karantinadan muaf olmalarını sağlayacak yeni unsurlar ekliyoruz." dedi.

Bu arada Polonya basınında yer alan haberlerde, AB ve EEA ülkelerine ek olarak Türkiye’nin de karantina uygulanmayan ülkeler listesine alındığı ve Türkiye’den gelenlerin negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmeleri durumunda 10 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile salgın döneminde turizme yönelik adımları görüştüğü bildirildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı, ocak-haziran döneminde salgına ve bazı ülkelere yönelik uçuş kısıtlamalarına rağmen 90 bin 739 Polonyalı turist ziyaret etti.

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