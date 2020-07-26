Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Portekizde koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi Virüsü yüzde 99 öldürüyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Portekiz'de koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi: Virüsü yüzde 99 öldürüyor

Dünyanın dört bir yanından koronavirüsle mücadele edilirken, virüsü önlemek için de birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Portekiz'de bazı akademisyen, bilim merkezleri ve şirketlerin iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) etkisizleştirdiği öne sürülen ilk maskenin geliştirildiği bildirildi. Nisan ayından bu yana satışta olan "MOxATech" adlı maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın, teması halinde virüsü yüzde 99 etkisizleştirme özelliğine sahip olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Portekiz’de üretilen koronavirüs maskesinin virüsü etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.
Portekiz’de üretilen koronavirüs maskesinin virüsü etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.

Lizbon'daki Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü tarafından basına yapılan açıklamada, "MOxATech" olarak adlandırılan ve nisan ayından bu yana satışta olan maskenin yapılan bir dizi testten sonra Kovid-19 virüsünü etkisizleştirme özelliği olduğunun şimdi ortaya çıktığı duyuruldu.

  • Verilen bilgilerde, maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın, teması halinde virüsü etkisizleştirme özelliğine sahip olduğunun yapılan analizlerin ardından yeni belirlendiği ifade edildi.

Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama: 18 ay kadar süre var
KORONAVİRÜS
Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama: 18 ay kadar süre var

Yüzde 99 önlüyor

Enstitüde görevli olan ve yapılan testleri koordine eden virolog Pedro Simas, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir." dedi.

Japonya’da umutlandıran gelişme: İlk aşı sağlık çalışanları üzerinde denenecek
KORONAVİRÜS
Japonya’da umutlandıran gelişme: İlk aşı sağlık çalışanları üzerinde denenecek

Lizbon'daki enstitüden önce Fransa'nın Lille kentindeki Pasteur Enstitüsü'nün de maskede kullanılan malzemelerle ilgili farklı testler yapıldığı ve maskenin, H1N1 (Domuz gribi), Korona-type ve Rota virüsleri üzerinde de etkili olduğunun onayının alındığı bildirildi.

Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
OYNAT 00:00
Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.


Tüm dünyaya satılmaya başlandı

  • Su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özellikleri olan, farklı katmanları birleştiren teknik bir kumaşla geliştirilen maskenin MO adlı Portekiz markası tarafından tüm dünyaya satılmaya başlandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'deki koronavirüs aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
DÜNYA
ABD'deki koronavirüs aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

DSÖ'den koronavirüs salgını 'gittikçe kötüleşecek' uyarısı: Çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor
KORONAVİRÜS
DSÖ'den koronavirüs salgını 'gittikçe kötüleşecek' uyarısı: Çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor

Türk bilim insanları koronavirüsü ilk kez 3 boyutlu görüntüledi
GÜNDEM
Türk bilim insanları koronavirüsü ilk kez 3 boyutlu görüntüledi

81 ilin atık suyunda koronavirüs incelemesinin ilk sonuçları: Konya'dan alınan değerler İstanbul'dan daha yoğun
KORONAVİRÜS
81 ilin atık suyunda koronavirüs incelemesinin ilk sonuçları: Konya'dan alınan değerler İstanbul'dan daha yoğun

DSÖ direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye çok güçlü bir liderlik sergiledi
OYNAT 00:00
DSÖ direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye çok güçlü bir liderlik sergiledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele ettiğine değinen Kluge, 'Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim. Bir atasözü der ki 'İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır' Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyiyi sergilemiştir' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da çok yakında DSÖ ofisi açılacak
OYNAT 01:55
Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da çok yakında DSÖ ofisi açılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Çalışan annelere güzel haber

Çalışan annelere güzel haber

Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimli bakıcı desteği miktarı artırıldı.
Bu kez korkulan olmadı

Bu kez korkulan olmadı

​Yaylada kaybolan küçük Elif sağ olarak bulundu.
Deprem oldu sandılar

Deprem oldu sandılar

Dokuz katlı binanın kolonu patladı.
Bayramlaşmayın

Bayramlaşmayın

​Bilim Kurulu üyesi net konuştu.
Virüsü yüzde<br>99 öldürüyor

Virüsü yüzde
99 öldürüyor

Koronavirüs çalışmalarında heyecanlandıran gelişme.
Ayasofya'da <br>coşkulu kalabalık

Ayasofya'da
coşkulu kalabalık

​Gece yarısı olmasına rağmen yoğunluk sürüyor.

Akın akın Ayasofya

Akın akın Ayasofya

​Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor.

Maç sonu <br>olay itiraf

Maç sonu
olay itiraf

"​Süper Lig oynansın diye koronavirüs vakasını açıklamadık"
Heybeliada'da<br>tekne battı

Heybeliada'da
tekne battı

​27 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hadsizler

Hadsizler

Kuyruk acısı olan Yunanlar, Türkiye'ye küfür ve hakaret etti.
İlk namaz kimyalarını bozdu

İlk namaz kimyalarını bozdu

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik iftira kampanyası başlatıldı.

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?
Türkler geceye<br>bir mum yaktı

Türkler geceye
bir mum yaktı

​Türkiye tarih yazıyor, diğerleri tarih satıyor.
​Adana'da<br>garip olay

​Adana'da
garip olay

84 yıllık ömrü kimliğini görmeye yetmedi.
Türkiye'nin<br>gücünü gördüler

Türkiye'nin
gücünü gördüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Bedelini göze alıyorsanız çıkın meydana.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.