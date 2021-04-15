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Koronavirüs Prof Dr Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Melih Aktan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Melih Aktan.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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