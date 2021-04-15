Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bakan Koca "Tam kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kabineye alternatifli önerileri sunacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Tam kapanma olacak mı?' sorusunu şu ifadelerle yanıtladı: 'Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.'