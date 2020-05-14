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Koronavirüs Prof Dr Orhan Yıldız uyardı Para üstü almayacak şekilde alışveriş yapın
TÜRKİYE

Prof. Dr. Orhan Yıldız ​uyardı: Para üstü almayacak şekilde alışveriş yapın

Prof. Dr. Orhan Yıldız uyardı: Para üstü almayacak şekilde alışveriş yapın

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır. Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Prof. Dr. Orhan Yıldız, özellikle İstanbul'un virüse hazırlıksız yakalandığını, bu nedenle bu kentte çok fazla yaylım görüldüğünü ve etkilendiğini bildirdi.

Yıldız, "Artışla ilgili duyduğumuz her şey İstanbul'dan geldi. Biz Anadolu kentlerinde vaka görmezken, İstanbul'da vaka artış hızlarını gözlemledik. İstanbul'da erken başlayan pandemi daha sonra diğer illere yansıdı. Sağlık Bakanlığı ve doktorlar olarak çok ciddi önlemler aldık. İstanbul'da pandeminin tepe noktası görüldü ve hastalık inmeye başladı. Anadolu'da birçok şehirde sonuçlar bu paralellikle seyretmiyor. Artış hızımız yavaş; ancak tepe noktasına ulaşamadık. Bundan dolayı İstanbul ve diğer şehirleri ayırmak gerekir. İstanbul ve diğer şehirlerde gevşemenin bir yeri yok. Ne alışveriş merkezleri ne de okul gibi toplu yaşanan yerlerde henüz gevşeme için erken" şeklinde konuştu.

DHA

"Sosyal mesafeye hala uymayanlar var"

Yıldız, toplumda maske takma alışkanlığı kazanmayan ve sosyal mesafe kuralarına uymayanların bulunduğunu söyleyerek, "İstanbul'da vakalar gerilemeye başladı; ama ikinci bir pik bu hastalıkta bekleniyor. Sınırlamaların kaldırılmasına alışveriş merkezlerinden başlanması sıkıntı verici. Çünkü alışveriş merkezleri toplu yaşanılan bir yer. Maalesef halkımız maske takma alışkanlığını tam olarak kazanmadı. Sosyal mesafeye hala uymayanlar var. İnsanlar aynı zamanda alışveriş yapacaklardır" diye konuştu.

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"Para üstü almayacak şekilde alışveriş yapın"

Prof. Dr. Yıldız, alışverişlerde kağıt para kullanılmasının virüsün bulaşma riski açısından sıkıntı verici olduğuna dikkat çekerek, "Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır. Çünkü para yıkanabilir olarak gözükmez. Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir.Kredi kartlarının temassız özelliğini kullanmakta yarar vardır. İlla ki para ile alışveriş yapıldıysa ve para üzeri alındıysa alınan para çok ayrı bir yerde mümkünse poşet içinde muhafaza edilmelidir. Eve gelindiğinde o para dezenfektan ile silinmelidir. Para sıcak ortamda ya da güneş altında bekletilebilir. ATM'den alınan para risk taşımaz; ama elden ele gezen para virüs sorunu oluşturur" ifadelerini kullandı.

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