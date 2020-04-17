Prof. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Acilen klinik testlere alınmalı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan'da ismini duyurmayı planladığı koronavirüs ilacının büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu.

Çalışmaları Sağlık Bakanlığınca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.