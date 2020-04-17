Koronavirüs Prof Ercüment Ovalıdan koronavirüs ilacı açıklaması Acilen klinik testlere alınmalı
TÜRKİYE

Prof. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Acilen klinik testlere alınmalı

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi.Üzerinde çalıştıkları ilacı 23 Nisan'da açıklayacaklarını duyuran Prof. Ovalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ercüment Ovalı
Ercüment Ovalı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan'da ismini duyurmayı planladığı koronavirüs ilacının büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu.

Çalışmaları Sağlık Bakanlığınca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.

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