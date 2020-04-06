Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 616 şüpheliden 229'u yakalandı İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 18:51 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 19:38 AA