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Koronavirüs Psikolojik destek için 30 bin başvuru Her bireye özel tavsiyeler veriliyor
TÜRKİYE

Psikolojik destek için 30 bin başvuru: Her bireye özel tavsiyeler veriliyor

Koronavirüs salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı’nca 30 Mart’ta hayata geçirilen “Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı”na bir ayda 30 bini aşkın başvuru oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgın döneminde bireylerin psikososyal destek hizmetlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı’nca uygulamaya konulan psikososyal destek hattı, 30 Mart’tan itibaren 81 ilde hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş, Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı’nın, halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları ile kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi amaçlarıyla kurulduğunu söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA ARIYOR

Psikososyal danışma hatlarında salgın öncesinde illerinde görev yapan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiğini belirten Alataş şunları kaydetti: “Kovid-19 salgınının neden olduğu ruh sağlığı sorunlarıyla baş edebilmek için mart ayında hizmet vermeye başlayan danışma hattına bugüne kadar 25 bin 769 vatandaş ve 5 bin 450 sağlık çalışanı olmak üzere 31 bin 210 başvuru oldu. Danışmanların yararlanması için hazırlanan Psikososyal Destek Hattı çalışma Rehber içeriği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık örgütü ortak çalışmasının ürünüdür.”

KİŞİYE ÖZEL ÖNERİLER VAR

  • Dünya Sağlık örgütü (DSö) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları da Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehberi’ni oluşturduklarını ifade ederek “Rehber, görüşme formları, Kovid-19 salgını sırasında ruhsal sağlığı korumak için genel öneriler, yetişkin, yaşlı, çocuk, sağlık çalışanı ve engelli bireyler ile kurumlara özel hazırlanmış önerileri içeriyor” dedi. Psikososyal destek hattındaki danışmanlara “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destek-hat-bilgileri” web sayfasından ulaşılabiliyor.

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