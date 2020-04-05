PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek

Geçtiğimiz günlerde pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.
PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.
ePTTAVM ile ücretsiz maske nasıl alınır
Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekiyor.
Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor.
Aile üyeleri için maske temin etmek isteyenler, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilecek.
Vatandaşların adres bilgilerini doğru girdiklerinden emin olmaları gerekiyor.
Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak teslim edilecek.
Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamıyor. T.C kimlik numarası ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uyanlara maskeler gönderilecek.
PTT'NİN ÜCRETSİZ MASKE GÖNDERME SAYFASI
- PTT'nin ücretsiz maske dağıtım hizmetini duyurmasından sonra en fazla sorulan aşağıdaki sorulara da yanıt veren bir web sayfası hazırladı.
- Ücretsiz maske nasıl alınır?
- Ücretsiz maske kimler alabilir?
- Ücretsiz maske kaç tane alınabilir?
- Her aileden kaç kişi maske alabilir?
- Maske alma yaş şartı var mı?
- Ücretsiz maske alımında kargo ücretli mi?
- Maske almak için gerekli bilgiler nelerdir?
PTT'NİN ÜCRETSİZ MASKE GÖNDERME SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN