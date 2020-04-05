PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek

Geçtiğimiz günlerde pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.
PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.
ePTTAVM ile ücretsiz maske nasıl alınır
Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekiyor.
Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor.
Aile üyeleri için maske temin etmek isteyenler, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilecek.
Vatandaşların adres bilgilerini doğru girdiklerinden emin olmaları gerekiyor.
Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak teslim edilecek.
PTT'NİN ÜCRETSİZ MASKE GÖNDERME SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
- Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamıyor. T.C kimlik numarası ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uyanlara maskeler gönderilecek.