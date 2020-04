PTT'den ücretsiz maske nasıl alınır? ePTTAVM ücretsiz maske alma formu! PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek PTT isteyen her vatandaşın evine ücretiz maske gönderecek. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT yapacak. PTT'nin dağıtacağı ücretsiz maskeleri almak isteyen vatandaşlar maske.epttavm.com adresine giriş yapıp form dolduracak. Ücretsiz dağıtılacak maskelerden vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor. PTT'nin web sitesinde yapılan açıklamada, "Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz" denildi.

Haber Merkezi 05 Nisan 2020, 19:49 Son Güncelleme: 05 Nisan 2020, 19:50 Yeni Şafak