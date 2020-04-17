Koronavirüs Putinden endişe veren açıklama Koronavirüs zirve noktasına henüz ulaşmadı
DÜNYA

Putin'den endişe veren açıklama: Koronavirüs zirve noktasına henüz ulaşmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zirve noktasına henüz ulaşmadığını belirterek "Tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumunu ele aldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık merkezlerinin inşa edildiğini aktaran Putin, "Moskova’da 500 yataklı ve Nijniy Novogorod kentinde Savunma Bakanlığına ait 60 yataklı hastanenin açılışı yapıldı. Bu merkezler, birkaç haftada sıfırdan inşa edildi." ifadesini kullandı.

Putin, toplam 16 hastanenin Savunma Bakanlığınca inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Virüsün yayılmasıyla ilgili yüksek risklerin bulunduğuna dikkati çeken Putin, "Zirve noktasına henüz ulaşılmadı. Vakaların sayıları, sadece Moskova’da değil ülkenin diğer bölgelerinde de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Moskova'nın ilk önce Kovid-19'un baskısına uğradığını belirten Putin, "Sadece büyük şehirlerin değil tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

Putin, tüm hastanelerin gerekli uzman sayısı ve malzemeyle donatılması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs ABD'yi yıktı: Sahipsiz cenazeler adaya feribotla taşınıyor
FOTOĞRAF 20
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Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.
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Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu pozitif çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.
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ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.
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Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.
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Amerika'nın New York kentinde Koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonu taşındı.
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
Title
Koronavirüs ABD'yi yıktı: Sahipsiz cenazeler adaya feribotla taşınıyor
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı. New York kentinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonlar taşındı.


Vakaların yüzde 5'i çocuk

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Müdürü Anna Popova, Kovid-19 tespit edilenlerin yüzde 80’nin 60 yaş altı, yüzde 15'nin 60 yaş üstü ve yüzde 5'inin de çocuk olduğunu bildirdi.

Popova, Kovid-19 hastalarının yüzde 45'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 273 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da, 32 bin 8 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

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