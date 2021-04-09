Randevuya gidilmezse ayda 150 bin aşı ziyan olabilir

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut, koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-Biontech aşıyı tercih edenlerin randevularına gitmemesi halinde ayda 150 bin aşının ziyan olabileceğini söyledi. Uzkut, bu aşıların -70 derece soğuk dolaplarda saklanıp, randevu sayısına göre özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürüldüğünü aktardı. 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat tutulabilen aşıların çözüldükten sonra flakonların serum fizyolojik ile sulandırıldığını söyleyen Dr. Uzkut, “Biontech aşısının özelliği, aşılar dolaptan flakon halinde çıkıyor ve bu flakonun 6 kişiye yapılması gerekiyor. Flakon dolaptan çıktıktan sonra 6 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Hastanede Biontech aşıları 6’şarlı grup halinde uygulanıyor; fakat gün sonunda 6 kişi gelmezse aşıların bir kısmı kalabiliyor.” dedi.

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GİDEMEYEN İPTAL ETMELİ

Uzkut, “Her hastanede yarım, ortalama 2-3 flakon kaldığını düşünürsek günde 5 bin, ayda 150 bin civarında aşı ziyan olur. Buna mutlaka önlem alınması gerekiyor. Başta randevu alan kişiler saatinde gelmeli, gelemeyecekse randevu iptalini yapmalı, başkasının hakkını yememeli.” şeklinde konuştu.