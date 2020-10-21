Reuters'tan flaş iddia: Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vatandaşları tedbirleri gevşetmesiyle son haftalarda vaka sayısı giderek artıyor. Rakamların endişe verici boyutlara ulaşması ikinci dalga korkusu da yaşatıyor. Vatandaşların gündeminde olan 'sokağa çıkma yasağın olur mu' sorusuna İngiliz haber ajansı Reuters'tan flaş bir açıklama geldi.

"Hafta sonu yasakları geri gelebilir"

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye'de koronavirüs virüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağının gelebileceğini, hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesinin düşünüldüğünü iddia etti.

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İsmi açıklanmayan yetkili, “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” ifadelerini kullandı.

Okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceğini belirten yetkili, buna göre bir karar alınacağını söyledi.