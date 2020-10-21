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Koronavirüs Reuterstan flaş iddia Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor?
TÜRKİYE

Reuters'tan flaş iddia: Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor?

Türkiye'de son günlerde artan vaka sayıları, sokağa çıkma yasağını yeniden gündeme getirdi. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağının gelebileceğini, hatta hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının başlayabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi Reuters
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vatandaşları tedbirleri gevşetmesiyle son haftalarda vaka sayısı giderek artıyor. Rakamların endişe verici boyutlara ulaşması ikinci dalga korkusu da yaşatıyor. Vatandaşların gündeminde olan 'sokağa çıkma yasağın olur mu' sorusuna İngiliz haber ajansı Reuters'tan flaş bir açıklama geldi.

"Hafta sonu yasakları geri gelebilir"

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye'de koronavirüs virüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağının gelebileceğini, hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesinin düşünüldüğünü iddia etti.

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  • İsmi açıklanmayan yetkili, “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” ifadelerini kullandı.

Okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceğini belirten yetkili, buna göre bir karar alınacağını söyledi.

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