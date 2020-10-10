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Koronavirüs Rizeli Melek teyze 84 yaşında koronayı yendi En çok bu üç şeyi tüketti
TÜRKİYE

Rizeli Melek teyze 84 yaşında koronayı yendi: En çok bu üç şeyi tüketti

Rize'nin Çayeli ilçesinde, kronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim (84), ilerlemiş yaşına rağmen yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Sarıibrahim, "Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Melek Sarıibrahim, koronavirüs tedavisi sürecinde beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Melek Sarıibrahim, koronavirüs tedavisi sürecinde beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Çayeli ilçesinde yaşayan ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim, bir süre önce rahatsızlandı. Sarıibrahim'in hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Tedavisinin ardından test sonucu negatif çıkan Melek Sarıibrahim, evde karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Sarıibrahim sağlığına kavuştu.

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'Tereyağı, bal, yoğurt tüketip şifa bulduk'

Gençliğinin hep çalışarak geçtiğini anlatan Melek Sarıibrahim, "Hep çalıştım ama dinç kalmak için de vitaminli yemekler yerdik, çok dikkat ederdim. Şimdi hastalandık ama ben hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim, ayağımdaki sakatlık olmasa iş yaparım" diye konuştu.

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'Düzenli beslenme ve doğru ilaç kullanımı ile atlattık'

Melek Sarıibrahim'in kızı Remziye Bilkil, "Annem ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı ve karantinaya alındık. Doktorun dediği gibi ilaçları kullandık hiç endişe etmeden bu süreci atlattık. Tabii annem yaşlı, o yüzden beslenmesini daha dikkatli yaptık. Zaten besleyici yerdi ama bu dönemde organik tereyağı, bal, pekmez gibi yiyecekleri masadan eksik etmedik. Kalp ilaçları vardı, koronavirüs dolayısıyla verilen ilaçları da düzenli kullanarak bir sorun yaşamadan bu hastalığı atlattık. Annem kendine çok bakan biriydi, yeme içme konusunda çok dikkatliydi. O yüzden de bünyesi çok sağlam, bu sayede de koronavirüsü ağırlaşmadan atlatmış oldu" dedi.

97 yaşında korona virüsü yendi: Maske takın deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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97 yaşında korona virüsü yendi: Maske takın deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Rize'nin Çayeli ilçesinde 14 günlük ev karantinasının ardından 97 yaşındaki Havva Özlü, korona virüsü yendi. Sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özlü, 'Maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin' uyarısında bulundu.


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