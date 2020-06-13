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Koronavirüs Ruhani Kurallara uyulmazsa kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız
DÜNYA

Ruhani: Kurallara uyulmazsa kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs ile mücadele için alınan tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının hazirandan itibaren yüzde 20'ye indiğine dikkati çekerek, "Eğer halkımızın sağlığı tehlikeye girerse kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız." dedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs konusunda halen endişeli olduklarını belirten Ruhani, "Ülkede hastalığın zirvesini tekrar görmemek için sağlık talimatlarına riayet etmeli ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalıyız." dedi.

SOSYAL MESAFE KURALLARI İHLAL EDİLİYOR

Halkın virüsle mücadele için belirlenen talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının haziran başından itibaren yüzde 80'den yüzde 20'ye kadar düştüğünü gösteren bir rapordan söz eden Ruhani, bu durumun endişe verici olduğunun altını çizdi.

Ruhani, ülkedeki kısıtlamaların kurallara uyulması şartıyla kaldırıldığını hatırlatarak, "Eğer halkımızın sağlığı tehlikeye düşerse kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız." dedi.

YÜZDE 50 KAPASİTE İLE AÇILIYOR

Ruhani, "kırmızı bölgeler" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletlerde salgının kontrol altına alınması için bölgesel kısıtlama kararları almak isteyen yerel yetkililerin talebinin bir sonraki toplantıda ele alınacağını belirtti.

Toplantıda, bazı kısıtlamaların kaldırılmasına dönük kararlar alındığını aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

  • "Bu toplantıda, özel sergilerin ve davet salonlarının yüzde 50 kapasiteyle açılmasına izin verildi. Aynı şekilde, halk kütüphaneleri ve kahvehanelere de daha sonra açıklanacak sağlık protokolleri çerçevesinde faaliyet izni verildi. Yaz kampları gibi bazı kültürel faaliyetler ise halen yasak kapsamında."

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E-DEVLET SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLECEK

Bu süreçte elektronik devlet (e-devlet) sistemini güçlendireceklerini söyleyen Ruhani, "Bugünkü toplantıda vatandaşların mümkün olduğunca kurumlara müracaat etmeden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. Bu doğrultuda her hafta bir büyük hizmet e-devlet sistemine taşınacak." dedi.

  • İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle yeniden artmıştı. Yetkililer, vakalarda artış görülmesininin nedeninin testlerin yaygınlaştırılması olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

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