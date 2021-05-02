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Koronavirüs Rus aşısı KoviVak koronavirüsten 8 ay koruyor
DÜNYA

Rus aşısı KoviVak koronavirüsten 8 ay koruyor

Koronavirüs salgınına karşı Rusya'da geliştirilen üçüncü aşı olma özelliği taşıyan KoviVak'ın koruma süresinin 8 ay olduğu açıklandı. Konuya ilişkin açıklama bilim insanları, "KoviVak hafif bir aşı olduğu için antikorlar oldukça yavaş üretilir. Araştırmamız hücresel bağışıklığın burada da yer aldığını gösteriyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Rus aşısı KoviVak koronavirüsten 8 ay koruyor
Arşiv

Rusya, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken, üçüncü Rus aşısı olan KoviVak’ın virüse karşı koruma süresi açıklandı.

8 ay koruyor

Çumakov Bilim Merkezi Genel Direktörü Aydar İşmuhametov Rusya’da bir televizyon kanalında verdiği demeçte, KoviVak aşısı ile aşılandıktan sonra koronavirüse karşı bağışıklığın yaklaşık 8 ay süreceğini ifade etti.

Etkinliği yüzde 85

Aşının etkinliğinin yüzde 85 olarak tahmin edildiğini ifade eden İşmuhametov, "KoviVak hafif bir aşı olduğu için antikorlar oldukça yavaş üretilir. Araştırmamız hücresel bağışıklığın burada da yer aldığını gösteriyor" dedi.

İşmuhametov, Çumakov Bilim Merkezi’nin yılsonuna kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin doz aşı üretmeyi beklediğini açıkladı. Şubat ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen KoviVak, 25 Mart’ta resmi olarak sivil dolaşıma sokulmuş, 25 Nisan’a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı belirtilmişti.

Çumakov Bilim Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak aşısı, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda bulunurken, bağışıklığı zayıf olanların yanı sıra hastalığa daha önce yakalanan kişiler için de kullanımı öneriliyor.

Rusya’da salgının başından bu yana Sputnik V, EpivakKorona ve KoviVak olmak üzere koronavirüse karşı üç aşı geliştirildi ve halka uygulanmaya başladı.

Aşıların tamamı ise 2 doz halinde uygulanıyor.

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