Koronavirüs Rusya 1 Nisanda 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor
DÜNYA

Rusya 1 Nisan'da 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor

Rusya 1 Nisan'da 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor

Rusya, 1 Nisan'da Almanya, Sri Lanka, Venezuela, Suriye, Tacikistan ve Özbekistan ile uçuşları karşılıklı olarak başlatma kararı aldı. Açıklamada, Küba ile uçak seferlerinin de haftada 7'ye çıkartılacağı aktarıldı. Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci "Sputnik V" aşısıyla başlamıştı.

Haber Merkezi AA
Rusya 1 Nisanda 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor
Arşiv

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Almanya, Sri Lanka, Venezuela, Suriye, Tacikistan ve Özbekistan ile uçak seferlerinin karşılıklı olarak 1 Nisan itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Küba ile uçak seferlerinin de haftada 7'ye çıkartılacağı aktarıldı.

Son 24 saatte 9 binin üzerinde Kovid-19 vakası

Rusya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 221 artarak 4 milyon 492 bin 692'ye, ölenlerin sayısı 393 artışla 96 bin 612'ye çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 881 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 4 milyon 109 bin 281'e ulaştı.

Üçüncü Rus yapımı aşı üretilmeye başlandı

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı, ülkedeki Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği "KoviVak" aşısının halkın kullanımı için üretilmeye başlandığını bildirdi.

Yılda 10 milyon doz üretilmesi planlanan aşının, en kısa zamanda ülkedeki bölgelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Pavel Pugaçyov, ülkede geliştirilen 3 Rus aşısının da eşit oranda etkili olduğunu ileri sürdü.

Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs nedeniyle ilk ölüm de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedilmişti.

Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" ile Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği "KoviVak" aşıları daha önce tescillenmişti.

Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci "Sputnik V" aşısıyla başlamıştı.

Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
KORONAVİRÜS
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
Abone Ol Google News
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.
Fenerbahçederadikal karar

Fenerbahçe'de
radikal karar

Erol Bulut gitti, Emre Belözoğlu takımın başına geçti.

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.