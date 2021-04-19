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Koronavirüs Rusya ile Çinli ilaç şirketi el sıkıştı Yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretilecek
DÜNYA

Rusya ile Çinli ilaç şirketi el sıkıştı: Yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Çinli bir ilaç şirketi arasında varılan anlaşma kapsamında Çin’de yılda 100 milyon doz Rus Sputnik V Covid-19 aşısı üretilecek.

Haber Merkezi İHA
Rusya ile Çinli ilaç şirketi el sıkıştı: Yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretilecek
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların üretimi için ülkeler arası anlaşmalar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak Rusya ve Çin arasında aşı üretimi konusunda yeni bir anlaşmaya varıldı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Çinli ilaç şirketi Hualan Biological Bacterin, Çin’de her yıl 100 milyon doz Rus Sputnik V aşısı üretilmesi için anlaşma sağladı.

50 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK

RDIF CEO’su Kirill Dmitriev anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu miktarın 50 milyon kişinin aşılanması için yeterli olacağını belirterek, işbirliği anlaşmasının aşının üretim kapasitesini önemli ölçüde arttıracağını söyledi.

  • Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, şu ana kadar 60 ülkede kullanım onayı aldı. Tıp dergisi The Lancet’e göre aşının Covid-19’a karşı yüzde 91.6 etkinliği bulunuyor.

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