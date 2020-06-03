Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Rusyada ağır bilanço Koronavirüs vaka sayısı 432 bini geçti
DÜNYA

Rusya'da ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 432 bini geçti

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 536 kişide koronavirüs tespit edilirken ölü sayısı 5 bin 215’e ulaştı. Ülkede vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 432 bin 277’ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 178 artarak 5 bin 215’e, iyileşen sayısı 8 bin 972 artarak 195 bin 957’ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 23 Nisan'dan bu yana ilk defa 2 binin altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı bin 842 artarak 187 bin 216’ya, ölü sayısı 61 artarak 2 bin 685’e çıktı.

Şehirde toplam 91 bin 654 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

303 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 274 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 400 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 303 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Pek çok şehirde, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçilmiş, alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılmıştı. Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Abone Ol Google News
Türkiye 10 ülke arasına girecek

Türkiye 10 ülke arasına girecek

​Türksat uydularının uzaya gönderileceği tarihler belli oldu.
İki sınır kapısı açılıyor

İki sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarih verip açıkladı.
Daha yıkılmadı mı? diye sormuştu

'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

​Sahile dikilen 17 katlı rezidanslar moloza dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
ABD'li Müslümanların<br>ve siyahilerin sembolü

ABD'li Müslümanların
ve siyahilerin sembolü

​ABD'li boksör Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.
İsyan ettiren kalabalık

İsyan ettiren kalabalık

​Metrobüsler tıklım tıklım, binmeye korkuyoruz.

"Tanklar sokağa insin"

"Tanklar sokağa insin"

​Trump'tan Pentagon'a sert müdahale baskısı.
Sesini çıkarmaları saçmalık

Sesini çıkarmaları saçmalık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi.
Operasyon başlattılar

Operasyon başlattılar

Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için harekete geçti.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesinden vaka sayısı açıklaması.
İkinci elde<br>büyük manipülasyon

İkinci elde
büyük manipülasyon

Araç ​fiyatlarında yüzde 30 fazla var, ceza kesilmeli.
Büyükşehirden <br>kaçış hızlandı

Büyükşehirden
kaçış hızlandı

​Salgın sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor.
Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

​Düğün ve taziyeler koronavirüs vakalarını artırdı.
Otobüsten çekinen<br>VIP araç kiralıyor

Otobüsten çekinen
VIP araç kiralıyor

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görmeye başladı.
Saygı duruşu: <br>Muhammed Ali

Saygı duruşu:
Muhammed Ali

Şampiyonu, vefatının 4. yılında saygıyla anıyoruz...
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu
Gündem

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 'Bahçeli, Türkiye'de 3 kez ayıplı bir tuzak kurmuştur' açıklamasına, sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu" dedi.

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali
Dünya

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali

Amerikalı boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, vefatının 4. yılında, ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık nedeniyle düzenlenen protestoların gölgesinde anılıyor. 22 yaşında Müslüman olan Muhammed Ali, bulduğu her fırsatta ırkçılık ve inanç ayrımcılığına karşı sesini yükseltti. Irkçılık karşıtı Müslüman aktivist kimliği ile de bilinen Muhammed Ali, ABD’deki ırkçılıkla mücadele konusunda aktif mücadele içindeki siyahi vatandaşların rol modeli oldu. Ali, "Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, kendinden emin. Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim sizin değil. Benim amaçlarım sizin değil. Alışın bana." sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden efsanevi boksör, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" sözüyle o döneme damga vurdu.
Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş
Dünya

Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın tankların sokaklara inmesini ve göstericilere karşı daha ağır askeri teçhizatın kullanılmasını istediği ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Beyaz Saray göstericilere müdahale konusunda Pentagon'a baskı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.