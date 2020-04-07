Rusya’da bir gün içinde koronavirüs vakalarında rekor artış meydana geldi

Yeni vakaların toplam 80 bölgede görüldüğüne dikkat çekilirken 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısının ise 47’ye ulaştığı aktarıldı.

Rusya’da koronavirüsün hızla yayılmasının önüne bir türlü geçilemezken açıklanan rakamlara göre son 24 saatte 954 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Rusya koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ülke genelinde son 1 günde 954 vaka görülmesiyle birlikte toplam vaka sayısının 6 bin 343’e ulaştığı ifade edildi.

Yeni vakaların toplam 80 bölgede görüldüğüne dikkat çekilirken 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısının ise 47’ye ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 51 kişinin iyileştiği toplam iyileşenlerin sayısının ise 406’ya ulaştığı açıklanırken, son rakamlarda en yüksek vaka oranının yine Moskova’da tespit edildiği duyuruldu.

Merkez tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte ülke genelinde tespit edilen 954 vakadan 591’inin Moskova bölgesinden, 35 kişinin St. Petersburg şehrinden, 31 kişinin Komi Cumhuriyeti’nden ve 16 kişinin Tataristan’dan olduğu belirtilirken diğer kişilerinde ülkelerin farklı bölgelerde tespit edildiği ifade edildi.

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