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Koronavirüs Rusyada bitmeyen kabus Bir haftadır her gün en az 10 bin vaka
DÜNYA

Rusya’da bitmeyen kâbus: Bir haftadır her gün en az 10 bin vaka

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisini giderek artırdığı Rusya'da yeni vaka sayısı üst üste yedinci günde de 10 binin altına düşmedi. Son 24 saatte 10 bin 817 vaka kayıtlara geçti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüsün nisan ayı başından itibaren hız kazandığı Rusya’da salgının bilançosu ağırlaşıyor. Avrupa’nın pek çok noktasında önlemler gevşetilmeye başlarken, Rusya’da ise yeni vakalarda rekor üstüne rekor kırılıyor.

11 bin test yapıldı

Son 6 gündür 10 bin ve üzerinde günlük vaka görülen ülkede 11 bin 231’le en yüksek seviye test edilmişti. Üst üst gelen bu durum yedinci günde de değişmedi. Son 24 saatte 10 bin 817 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 198 bin 676’ya ulaştı.

Rusya'da salgın itirafı: Moskova'daki gerçek koronavirüs hasta sayısı çok daha yüksek
KORONAVİRÜS
Rusya'da salgın itirafı: Moskova'daki gerçek koronavirüs hasta sayısı çok daha yüksek
  • Buna göre ülke genelinde 10 bin 817 yeni vaka kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 200 bin sınırına dayanarak 198 bin 676 oldu. Bu alanda son olarak Almanya ve Fransa’yı geride bırakan Rusya, Birleşik Krallık’ın hemen arkasında beşinci sırada bulunuyor.

Rusya'da günlük vaka sayısı 10 binden aşağıya inmiyor: Enfekte sayısı 200 bine yaklaştı
KORONAVİRÜS
Rusya'da günlük vaka sayısı 10 binden aşağıya inmiyor: Enfekte sayısı 200 bine yaklaştı
Son 24 saatte 104 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1827’ye yükseldiğini açıkladı.
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