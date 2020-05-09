Rusya’da bitmeyen kâbus: Bir haftadır her gün en az 10 bin vaka

Koronavirüsün nisan ayı başından itibaren hız kazandığı Rusya’da salgının bilançosu ağırlaşıyor. Avrupa’nın pek çok noktasında önlemler gevşetilmeye başlarken, Rusya’da ise yeni vakalarda rekor üstüne rekor kırılıyor.

11 bin test yapıldı

Son 6 gündür 10 bin ve üzerinde günlük vaka görülen ülkede 11 bin 231’le en yüksek seviye test edilmişti. Üst üst gelen bu durum yedinci günde de değişmedi. Son 24 saatte 10 bin 817 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 198 bin 676’ya ulaştı.

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Buna göre ülke genelinde 10 bin 817 yeni vaka kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 200 bin sınırına dayanarak 198 bin 676 oldu. Bu alanda son olarak Almanya ve Fransa’yı geride bırakan Rusya, Birleşik Krallık’ın hemen arkasında beşinci sırada bulunuyor.

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Son 24 saatte 104 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1827’ye yükseldiğini açıkladı.