Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Rusyada koronavirüs vaka sayısı 553 bini geçti
DÜNYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 553 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 553 bin 301’e, ölü sayısı 7 bin 478’e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 10 bin 36 artarak 304 bin 342’ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 553 bin 301’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 194 artarak 7 bin 478’e, iyileşen sayısı 10 bin 36 artarak 304 bin 342’ye ulaştı.

1 Mayıs’tan bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 8 binin altına gerileyen Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e düştü. Yeni vakaların yüzde 31,8’inde semptom görülmedi.

Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor
KORONAVİRÜS
Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 11 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1065 artarak 209 bin 745’e, ölü sayısı 48 artarak 3 bin 434’e çıktı.

308 bin kişi gözlem altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 284 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 15 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, 308 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 446 bin 184’e yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 446 bin 184’e yükseldi

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Abone Ol Google News
İlk tabliye konuldu

İlk tabliye konuldu

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.
Alarm zili çalıyor

Alarm zili çalıyor

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.
Bu kadar da olmaz dedirtti

'Bu kadar da
olmaz' dedirtti

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.
Şanlıurfa'da<br> deprem

Şanlıurfa'da
deprem

Deprem çevre illerde de hissedildi.

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​​Fenerbahçe'nin kupa hasreti 6 sezona çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.