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DÜNYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu geçti

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, ölü sayısı 6 bin 532’ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 502 bin 436'ya ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 174 artarak 6 bin 532’ye, iyileşen sayısı 8 bin 367 artarak 261 bin 150'ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e çıktı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1436 artarak 201 bin 221’e, ölü sayısı 53 artarak 3 bin 138’e ulaştı.

Rusya koronavirüs vaka sayısını düşüremiyor: Ülkede çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı durumunda
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Rusya koronavirüs vaka sayısını düşüremiyor: Ülkede çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı durumunda

14 milyona yakın test

  • Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 329 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 800 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 321 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
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Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Title
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Türkiye, Rusya'da yalnız bırakmadı: Koronavirüs hastası ambulans uçakla yurda getirildi
Rusya'da koronavirüse yakalanan Selahattin Uğur, durumunun ağırlaşması üzerine tedavisinin Türkiye'de yapılması için ambulans uçak ile Adana'ya getirildi.

Rusya'da vaka artışı korkutuyor
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Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak 1651’e çıktı. Şehirde toplam 31 bin 496 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
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Rusya'da vaka artışı korkutuyor
Rusya 299 bin vaka ile dünyada en çok vaka görülen ikinci ülke konumuna yükseldi. Dünya genelinde en çok vaka görülen ülke 1,5 milyon ile ABD iken Rusya da 299 bin 941 vaka ile ABD'yi takip ediyor. Rusya'da ölüm sayısı ise 2 bin 837. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1'inde semptom görülmediği belirtildi.


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