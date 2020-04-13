Rusya’da koronavirüs vakalarında rekor artış: İlk kez 2 bin 500'ün üzerine çıktı Rusya’da bir günde kaydedilen rekor sayıdaki 2 bin 558 korona virüsü vakası ülkede toplam vaka sayısını 18 bin 328’e çıkarırken ölü sayısı da 148’e yükseldi.

Haber Merkezi 13 Nisan 2020, 11:33 Son Güncelleme: 13 Nisan 2020, 11:39 İHA