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Koronavirüs Rusyada koronavirüsün iki yeni mutasyonu tespit edildi Daha önce görülenlerden çok farklı
DÜNYA

Rusya'da koronavirüsün iki yeni mutasyonu tespit edildi: Daha önce görülenlerden çok farklı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu olarak adlandırdıkları Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Rusyada koronavirüsün iki yeni mutasyonu tespit edildi: Daha önce görülenlerden çok farklı
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Rusya'da ovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, “Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz” diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

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Sibirya ve kuzeybatı mutasyonu

Popova, Rusya Bilimler Akademisi’nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

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Ülkede koronavirüs bilançosu

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile birlikte şuana dek görülen vaka sayısı 4 milyon 710 bin 690’a çıktı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 105 bin 928'e yükseldi.

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