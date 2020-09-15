Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 849’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 875’e ulaştığını açıkladı.
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 849’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 875’e ulaştığını açıkladı.
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