Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 849’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 875’e ulaştığını açıkladı.

KORONAVİRÜS Rusya ölüme terk ediyor: Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira