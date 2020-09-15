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Koronavirüs Rusyada son 24 saatte 5 bin 529 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 849’a ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 529 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 849’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 875’e ulaştığını açıkladı.

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