Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 122 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 993’e ulaştığını açıkladı.
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 122 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 993’e ulaştığını açıkladı.
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