Rusya'da son rakamlar açıklandı: 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı artıyor. Ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.
Ülkede 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 405'e ulaştı.
Rusya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı artıyor. Ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.
Ülkede 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 405'e ulaştı.
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