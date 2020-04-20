Koronavirüs Rusyada son rakamlar açıklandı 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

Rusya'da koronavirüste son durum... Vaka ve ölü sayısı açıklandı

Rusya'da son rakamlar açıklandı: 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Rusya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı artıyor. Ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.

Ülkede 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 405'e ulaştı.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
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