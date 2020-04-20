Rusya'da koronavirüste son durum... Vaka ve ölü sayısı açıklandı Rusya'da son rakamlar açıklandı: 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121’e yükseldi.

Haber Merkezi 20 Nisan 2020, 10:53 Son Güncelleme: 20 Nisan 2020, 11:03 DHA